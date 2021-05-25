Спецоперация на Балхаше: изъято 6 тонн рыбы

В акватории озера Балхаш полицейские изъяли более 6 тонн рыбной продукции и более 200 километров рыболовных сетей, сообщает zakon.kz.

За первую неделю оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" сотрудники полиции изъяли более 200 километров запрещенных рыболовных сетей, четыре моторные лодки и более 6 тонн рыбной продукции. По всем фактам браконьерства начаты досудебные расследования по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других видов водных животных или растений", назначены соответствующие экспертизы. Люди нам сообщали о тех или иных фактах незаконной рыбной ловли, и мы тут же принимали действенные меры, – отметил заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Ерлан Омарбеков.

К примеру, у 34-летней жительницы города Капшагая, занимавшейся приемом рыбы, добытой браконьерами, полицейские изъяли 530 кг судака, леща, жереха, карася и змееголова. Также выяснилось, что "предпринимательница" реализовывала запрещенные к использованию китайские рыболовные сети. У нее обнаружили 1987 штук сетей общей длиной 198 километров 700 метров. Возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями и дериватами".

Назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование. На промысловом участке озера Балхаш в районе города Приозерска в 5-6 километрах от берега правоохранители обнаружили установленные неизвестными лицами китайские сети длиной около двух километров. Рыболовные снасти, из которых освободили 43 килограмма рыбы, уничтожены.

22 мая около 18.00 часов в Алматинской области при выезде одного из ТОО полицейские задержали грузовой автомобиль с автоприцепом-рефрижератором под управлением 50-летнего жителя Жамбылской области. Транспортное средство было загружено мороженным филе судака весом 6 тонн, на перевозку которого у водителя отсутствовали документы.

Сам он пояснил, что данный товар он загрузил на территории одного рыбного завода. Возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК. 23 мая в бухте Бертыс озера Балхаш в районе города Балхаш Карагандинской области в 5-6 километрах от берега найдены 13 сетей длиной 1,3 км, установленных неизвестными лицами. Сети, из которых освобождены 15 килограммов рыбы, уничтожены.