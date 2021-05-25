Перуашев рассказал, кто заказал скульптуру Елбасы с нашумевшего фото

Ситуацию с нашей нашумевшей фотографией у скульптуры Елбасы прояснил Азат Перуашев, сообщает zakon.kz.

Председатель Демократической партии Казахстана "Ак жол" в соцсетях объяснил, что заказчиком скульптуры оказался известный туркестанский предприниматель Болатхан Нажмитденулы. Ни к парламентской оппозиции вообще, ни к партии в частности он отношения не имеет.

Тем не менее, знаю его как известного в регионе человека, имеющего собственные взгляды на многие вопросы, он неоднократно вступал в дискуссию с госорганами, отстаивал деловые интересы и права своих коллег. Азат Перуашев

По словам Перуашева, как любой гражданин, Болатхан имеет право на личную инициативу, которую изложил на своей странице в соцсетях о том, что роль первого президента достойна признания уже потому, что он - первый, в полном смысле слова.

Ранее в соцсетях стали распространять фото с группой мужчин, в числе которых Азат Перуашев, на фоне высокой статуи человека, очень похожего на молодого Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева.

Азат Перуашев корреспонденту zakon.kz пояснил, что фото было сделано прошлой зимой. Скульптуру создал член Российской академии художеств Тлеуберды Бинашев. Пригласил домой, показал мастерскую, свои произведения, в том числе и эту скульптуру и предложил сфотографироваться.