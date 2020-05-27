Чем закончится финал Лиги чемпионов?

30 мая, в час ночи по времени Нур-Султана, на стадионе "Драгау" в Португалии начнется решающий матч Лиги чемпионов сезона-2020/21.

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За трофей поспорят два клуба из АПЛ – "Челси" и "Манчестер Сити". И если для первых это третий финал в истории, то вторые еще никогда так близко не подбирались к заветной цели. С другой стороны, МС в одну калитку выиграл Премьер-лигу, в то время как оппоненты только в заключительном туре обеспечили себе место в топ-4 АПЛ, да и то благодаря осечке "Лестера", проигравшего "Тоттенхэму".

Состав дружины Пепа Гвардиолы очень сбалансирован, его коллектив смело можно назвать командой без слабых место. За всю ЛЧ-2020/21 "Манчестер Сити" не потерпел ни одного поражения, лишь раз сыграв вничью. "Челси" же преодолел без проблем только стартовый раунд плей-офф. На четвертьфинальной и полуфинальной стадиях им пришлось серьезно потрудиться, чтобы сломить сопротивление "Порту" и "Реала" соответственно.

Впрочем, поклонникам этой команды не стоит унывать заранее. Есть у них и свои козыри в борьбе с неуязвимым чемпионом. Во-первых, в отличие от "Манчестер Сити", у "Челси" большой опыт выступления в подобных матчах. Во-вторых, они победили в двух из трех личных дуэлей сезона – в том числе, и в финале Кубка Англии.

В общем, все настолько запутано, что загадывать наперед и что-то прогнозировать бессмысленно. Сильнейшего определит только игра!