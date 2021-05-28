Как будут отбирать кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв

В ближайшее время начнется второй набор в Президентский молодежный кадровый резерв. 18 мая 2021 года глава государства подписал указ, которым внес некоторые изменения в указ от 27 августа 2019 года "О некоторых вопросах Президентского молодежного кадрового резерва". Как будет происходит отбор, рассказал помощник Президента РК по политическим вопросам Ерлан Карин, передает zakon.kz.

Во втором отборе в ПМКР могут принять участие молодые люди до 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее 5 лет. Также в рамках нового отбора было введено требование по наличию у кандидатов сертификата о владении государственным языком не ниже среднего уровня (В1), - сообщил Карин.

По его словам, отбор кандидатов будет проводиться через специальную информационную систему в несколько этапов онлайн:

Прием документов; Оценка способностей работы с текстовой и числовой информацией; Решение ситуационных задач; Оценка компетенций; Собеседование с кандидатами в Экспертной комиссии; Рассмотрение на заседании Национальной комиссии - предварительно также онлайн.

Кандидаты будут зачислены в резерв на 3 года.

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На сегодняшний день из первого набора ПМКР на различные должности в госорганы и квазигосударственные компании назначены 179 резервистов. Таким образом, Президентский молодежный кадровый резерв уже реализует свою ключевую задачу - создание эффективного социального лифта для молодых профессионалов, - заключил Ерлан Карин.