Аким Павлодарской области встретился с послом Болгарии в Казахстане

Абылкаир Скаков и Боян Хаджиев обсудили вопросы межэтнического согласия и возможности сотрудничества.



Аким Павлодарской области принял представителя дипмиссии в рамках его рабочего визита. Абылкаир Скаков подчеркнул, что в регионе уделяют большое внимание работе со всеми этнокультурными центрами, и отметил работу болгарского центра "Здравец".

Наша главная цель в этом направлении – конструктивный диалог с участием представителей всех этносов, - обратился к послу аким. - Хочу поблагодарить, что вы выбрали наш регион для визита, и надеюсь, нам удастся установить постоянные дружественные контакты. Могу заверить, что мы готовы к сотрудничеству с болгарскими партнерами во всех сферах.

Боян Хаджиев в свою очередь поблагодарил Абылкаира Скакова за прием.





Мультикультурность – это богатство для всего Казахстана, - сказал Чрезвычайный и Полномочный После Болгарии. - Прекрасно, что в дружеских отношениях живет и развивает страну более 100 этносов. Мы тоже готовы рассмотреть все варианты сотрудничества.

Стороны обсудили возможность наращивания связей, как экономических, так и культурных. На сегодня у Павлодарской области и Республики Болгария уже есть определенные торговые отношения. За первый квартал 2021 года из Болгарии в регион было импортировано товаров на 203 тысячи долларов США.