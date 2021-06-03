Определились первые полуфиналисты ЧМ-2021 по хоккею

В Латвии прошли первые четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею, передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, в первом матче встретились сборные США и Словакии.

Игра завершилась уверенной победой американцев со счетом 6:1. В составе победителей забитыми шайбами отличились: Александер Хмелевский и Брайан Бойл, а Колин Блэквелл и Конор Гарланд сумели отличиться дублями, - говорится в сообщении.

Во втором матче сборная Швейцария сыграла против сборной Германии.

Встреча закончилась победой немцев в серии послематчевых буллитов - 3:2, - говорится в сообщении.

3 июня в 23:15 по времени Нур-Султана параллельно начнутся оставшиеся четвертьфинальные поединки: Россия - Канада, Финляндия - Чехия.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 23 мая. Полуфиналы пройдут 5 июня, а финал и матч за третье место - 6 июня.

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Напомним, сборная США выступала в одной группе с казахстанцами (группа B), где стала лидером, набрав 18 очков. В матчах группового этапа сборная Казахстана проиграла американцам со счетом 3:0.