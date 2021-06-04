В Алматинской области сельчане заблокировали дорогу, ведущую к известковому ущелью, сообщает zakon.kz.

По данным "Хабар 24", они требуют запретить проезд по крупной республиканской трассе грузовиков с известняком для местного цементного завода. С начала работы предприятия участок трассы от райцентра до перевала Алтын-Эмель пришел в полную негодность.

Теперь около полусотни автоводителей, а это жители Кербулакского, Панфиловского и Уйгурского районов собрались на перевале Алтын-Эмель.

И днем, и ночью они возят породу. Дорогу превратили в месиво. Ездить по ней невозможно. Наши обращения игнорируются. Поэтому и перекрыли дорогу, чтобы на эту проблему обратили внимание. Дорога "Сарыозек – Коктал" республиканского значения, - рассказал Болат Откелбаев, житель Алматинской области.

Ее обслуживает нацкомпания "ҚазАвтоЖол". Капитально ремонтировали еще в далеких 80-х годах. Рассчитана она на транспорт с меньшей грузоподъемностью, а современная техника адаптирована на большие объемы.

Здесь днем и ночью ходят грузовики по 40 тонн. Конечно, какая дорога выдержит?! В день каждый грузовик по три рейса делает. Если все рейсы посчитать, то около 150 в сутки будет, - добавил Курмангазы Насыров, житель Алматинской области.

Житель Алматинской области Канат Шепенов уточнил, что из-за плохой дороги приходится двигаться со скоростью 30-40 км в час.

Вообще ездить невозможно. Из-за колеи и множества ям создается аварийная ситуация. Мы, местные, еще хоть как-то эту дорогу знаем, а те, кто впервые по ней едут, попадают в аварии. Считаем, раз цементный завод дорогу разбивает, пусть и восстанавливает ее, - добавил он.

Руководство цементного завода за плачевное состояние дороги с себя вину не снимает.

Нам уже руководство "ҚазАвтоЖол" указало, что мы виновны в том, что дорога разбита нашими большегрузами. Мы выделяем на ее ремонт 80 млн тенге. Вместе с тем мы только две недели назад получили разрешение на строительство технической дороги, - отмечает Болысбай Момбаев, административный руководитель отдела цементного завода.

В областном филиале "ҚазАвтоЖол" заверили, что ремонт дороги начнется уже в ближайшее время.

От 0 до 43 км идут ремонтные работы, а с 43 до 68 км уже прошел тендер, генподрядчик определился. Через день-два мы будем подписывать договор. Они там будут работать, - заключил Омирзак Ерембаев, заместитель директора филиала АО "ҚазАвтоЖол".

По заверениям руководства областного филиала "ҚазАвтоЖол", капитальный ремонт дороги на перевале Алтын-Эмель проведут в течение двух лет.