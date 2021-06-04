Умершую во время свадьбы невесту сразу заменила ее сестра

В Индии во время свадебной церемонии умерла невеста, и ее заменили на сестру, передает zakon.kz со ссылкой на портал India.com.

Церемония проходила 28 мая 2021 года в местечке Самаспуре в Бхартане в районе Этава. Во время традиционного ритуала, когда жених и невеста проходят вокруг костра и произносят клятвы верности друг другу, девушка внезапно потеряла сознание.

Прибывшие медики констатировали смерть от остановки сердца.

При этом обе семьи решили, что смерть невесты — не повод для отмены праздничного торжества и, посовещавшись, решили выдать за жениха младшую сестру скончавшейся.

Мы не знали, что делать в сложившейся ситуации. Обе семьи сели вместе, и кто-то предложил выдать мою младшую сестру Нишу замуж за жениха. Семьи обсудили этот вопрос, и оба согласились, - рассказал брат погибшей.

Это было тяжелое испытание для нашей семьи. Одна дочь лежала мертвой в одной комнате, а свадьба другой дочери праздновалась в другой комнате. Таких смешанных эмоций мы еще не испытывали, — добавил дядя невесты.