Кулибаев – Визеру: Дзюдо задает новые стандарты в мировом спорте

Тимур Кулибаев поздравил Мариуса Визера с переизбранием на пост президента Международной федерации дзюдо. Президент НОК отметил лидерские качества Визера и его вовлеченность во все процессы развития организации.

"За эти годы дзюдо превратилось в один из самых популярных и зрелищных видов олимпийской программы, стало доступнее и все шире распространяется по миру. Раскрыто множество спортивных талантов и обретена большая армия болельщиков. Ваши успехи стали высоким стандартом в мировом спорте. Вы вывели дзюдо на новый уровень, который служит примером всем спортивным деятелям. Ваши личные качества и принципы, которые Вы установили в Международной федерации дзюдо – единение, доверие и солидарность – дают уверенность в устойчивом развитии дзюдо в мировом спорте и в олимпийском движении", – отмечено в поздравлении.

За Мариуса Визера единогласно проголосовал Конгресс Международной федерации дзюдо – IJF. Австрийский дзюдоист сам является обладателем черного пояса, был тренером, занимал пост руководителя Европейского союза дзюдо. В 2007 году Визер возглавил Международную федерацию.