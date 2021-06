Сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею

Новым чемпионом мира по хоккею стала Канада, сообщает zakon.kz.

В финале она встречалась со сборной Финляндии. Команды уже играли на этом турнире — в последнем матче группового этапа финны по буллитам обыграли канадцев — 3:2 Б.

В сегодняшней игре счет открыли финны. На девятой минуте Микаэль Руохомаа забил гол после передачи от Оливера Каски.

К концу игры канадцы опять проигрывали со счетом 2:1, но на 53-й минуте сумели реализовать большинство. Макс Комтуа, находясь спиной к воротам финнов, отдал передачу на Адама Хенрика, который сравнял счет.

Необходимо отметить, что во втором периоде шайбу Хенрика отменили из-за офсайда.

Третий период завершился с ничейным счетом 2:2. Команды продолжили игру в овертайме. Сразу же обменялись обоюдно острыми атаками. Обе команды едва не забили. В целом финны больше владели шайбой, кружа возле канадских ворот. Но финальный гол забил Коннор Браун, сделав свою команду чемпионом. Итог игры - 3:2 в пользу кленовых листьев.

