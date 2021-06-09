Какую первую помощь можно оказать при ожогах глаз от кварцевой лампы

Чем опасны ожоги от кварцевой лампы и как оказать первую помощь? Об этом рассказала кандидат медицинских наук, консультант по заболеваниям роговицы КазНИИ ГБ Алматы Ботагоз Искаковна Исергепова, передает корреспондент zakon.kz.

Так, в одной из Назарбаев интеллектуальных школ IB города Нур-Султана школьники получили ожоги глаз. Они сдавали госэкзамен в течении 1,5 часов при включенной кварцевой лампе. Позже четверо детей были доставлены в детскую больницу с жалобами на самочувствие. По словам Ботагоз Искаковны, по время пандемии коронавируса частота обращений пострадавших от профилактики и лечения кварцевыми лампами значительно возросла.

Повреждение глаза ультрафиолетовыми (УФ) лучами - электроофтальмия или фотокератит, развивается при отсутствии специальных защитных средств у сварщиков, персонала медучреждений при работе кварцевых ламп открытого типа, а также у туристов при длительном воздействии солнечного света, отраженного от больших массивов снега (снежная слепота), воды, песка. Эти ожоги известны давно, но в период пандемии приобрели особую актуальность. Число пострадавших от профилактики и лечения кварцевыми лампами стремительно возросло не только у нас, но и во всем мире, - сказала Исергепова.

По ее словам, об опасности ожогов при использовании кварцевых ламп известно всем, но граждане продолжают ими пользоваться, пренебрегая правилами безопасности.

Синий свет кварцевых ламп хорошо виден в темное время, ночью и персонал медучреждений не допускает нахождения людей в период кварцевания. Но! Утром и днем при хорошем освещении, синий свет включенной кварцевой лампы не заметен! Именно поэтому такие ожоги случаются в детских садах, школах, там, где их включают днем и могут не заметить. Человек может много часов пробыть в помещении со включенным кварцем и только к вечеру обнаружить свечение опасного синего ультрафиолета. Чем больше времени пострадавший находился под воздействием кварца, тем тяжелее степень повреждения глаз, а иногда кожи лица и других открытых частей тела, - пояснила она.

Врач добавила, что ультрафиолетовый спектр кварцевых ламп открытого типа вызывает ожог роговицы и слизистой оболочки глаза (коньюнктивы). Человек никак не ощущает ультрафиолетовое облучение, лучи проходят в глаз безболезненно, повреждают оболочки глаза, запускают механизмы ожога и через 4-10 часов появляется боль в глазах, которая постепенно нарастает и становится невыносимой, глаза резко краснеют, появляется сильное слезотечение, чувство песка в глазах. Необходимо обратиться к офтальмологу, не дожидаясь появления нестерпимых болей.

Самое главное: не заниматься самолечением! Обожженная глазная поверхность очень восприимчива к инфекциям и токсическому действию лекарств, не предусмотренных для лечения таких ситуаций. По наблюдениям специалистов, гораздо больше осложнений связано не столько с самой электроофтальмией, сколько с неправильным ее лечением, а чаще с самолечением. Пытаясь справиться с краснотой глаз, пациенты капают сосудосуживающие препараты Визин, Визор, Динаф и так далее, но этого делать категорически нельзя! Краснота и слезотечение - это защитная реакция глаза на ожог. Так же нет необходимости "заливать" глаза антибиотиками и любимой в народе тетрациклиновой мазью. Нежелательно промывать глаза проточной водой, в таком случае можно занести инфекцию, - предупреждает доктор.

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Исергепова дала несколько советов, как облегчить состояние пострадавшего от ожога кварцевой лампы до получения специализированной медицинской помощи.

Таким образом, следует:

1. Поместить пострадавшего в прохладное затемненное помещение. 2. На кожу век с закрытыми глазами положить смоченные холодной водой спонжи/ салфетки на 10-15 минут. 3. В глаза можно самостоятельно закапывать стерильный ампульный физиологический раствор (продается во всех аптеках). Этот раствор, по сути, стерильная вода, не вызывающая аллергии или других побочных действий. Его можно капать даже новорожденным. Необходимо набрать раствор в стерильный шприц и без иглы, не касаясь глаз и век, капать каждый час – первый день и каждые 2 часа последующие 2-3 дня после получения ожога. 4. Дальнейшее медикаментозное лечение назначает офтальмолог после осмотра.

Оксана Скибан, Нур-Султан