Путин высказался о содержании Навального в колонии

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC рассказал об условиях содержания в колонии оппозиционера Алексея Навального, передает zakon.kz.

К нему (Навальному) применяются те же меры, что и к остальным. Ни в чем не хуже, чем по отношению к другим, кто находится в тюрьме, - приводит слова российского лидера ТАСС.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. ФСИН обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу "Ив Роше". 2 февраля оппозиционеру заменили условный срок на реальный, отправив в колонию на два года и восемь месяцев. Позже суд учел пребывание под домашним арестом.

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