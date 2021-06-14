Эксперты объяснили, почему из казахстанских обменников пропали рубли

Эксперты дали свое объяснение, пропаже рубля из казахстанских обменников, сообщает zakon.kz.

Продать ее было можно, купить – нет, передает КТК.

В понедельник рубли уже появились, но местами цена возросла до 6 тенге. Эксперты ничего плохого в этом не видят. Говорят, курс вполне соответствует рыночному.





Думаю, такого большого влияния на нашу экономику это не окажет. Просто мы скорректировали курс по отношению к рублю в соответствии с коррекцией рубля по отношению к доллару США. А то, что в обменных пунктах сейчас есть определенные проблемы: кто-то продает, кто-то сворачивает – это связано с определенной тактикой обменных пунктов. Наверное, в условиях неопределенности они предпочитают накапливать свои резервы. директор Института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов

Накапливать решили стразу несколько обменных пунктов. Все это не случайно, говорят эксперты. Рубль уже ослаб к основным резервным валютам, а впереди его ждет очередная волна инфляции. Причем накроет рынок она сразу после встречи двух президентов – России и США. Лидеры хоть и планируют обсудить немало проблемных вопросов, но никаких глобальных изменений в экономическом плане специалисты не ждут. Не отразится колеблющийся курс и на казахстанском тенге.