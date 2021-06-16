Индийский штамм коронавируса еще не обнаружен в Казахстане

В Казахстане пока не выявлен индийский штамм коронавируса. Об этом на брифинге в Службе Центральных коммуникаций сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает zakon.kz.

На данный момент не обнаружен индийский штамм в Казахстане. Вы знаете, что Казахстан запрещает гражданам других стран прилетать без отрицательного ПЦР-теста, все ПЦР-тесты в том числе видят индийский штамм, поэтому сейчас мы, особенно на границе, мониторим. При этом мы мониторим также ситуацию у наших соседей для того, чтобы вовремя реагировать, - сказал министр.

В конце марта этого года индийский Минздрав сообщил, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса. Эксперты говорят, что индийский штамм в 2-3 раза снижает иммунный ответ у привившихся от вируса и уже переболевших.