Видео с "уничтожением" российского танка Т-90 представили в Украине

В Украине презентовали концепт ударного stealth-беспилотника ACE ONE, сообщает zakon.kz.

На видео, опубликованном в YouTube, дрон поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский (БПЛА) "Орион", после чего уничтожает боевой танк Т-90.

РИА Новости отмечают, что ACE ONE сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей.

По замыслу разработчиков, сверхбыстрый боевой дрон будет переносить оружие весом до тонны.

Над проектом работают 25 украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли.

Политический эксперт Тарас Загородний уже призвал россиян "бояться" ракетного комплекса "Сапсан", который разрабатывает Киев. По его словам, если Украина полноценно запустит свою ракетную программу, то у нее будет оружие, способное "ударить по центральной части России за семь-десять минут".