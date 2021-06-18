Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с Байденом

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новой администрацией США, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По его словам, это необходимо для "2защиты достоинства, гарантии мирной обстановки и безопасности, а также обеспечения пользы от развития КНДР". При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что особенно стране необходимо быть готовой к конфронтации с Вашингтоном.

Отметим, что заявление прозвучало в ходе пленума ЦК Трудовой партии Северной Кореи. Ким Чен Ын добавил, что Пхеньяну нужно прилагать усилия к стабильному контролю над ситуацией на Корейском полуострове.

Ранее американский глава Джо Байден заявил, что готов к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию Пхеньяна.

По словам Ким Чен Ына, Пхеньян вынужден разрабатывать ядерное оружие из-за угрозы со стороны империалистических сил. Председатель Госсовета КНДР также отметил, что главным врагом страны является Вашингтон и подчеркнул, что северокорейское ядерное сдерживание направлено на самозащиту.