Какие знаки зодиака невозможно обмануть

Самые проницательные знаки зодиака, которые своих оппонентов видят насквозь, определили астрологи, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

По словам немецких астрологов, обман за версту способны почувствовать пять представителей зодиакального круга - их обмануть невозможно.

Телец

Тельцы наделены инстинктом безошибочно определять, когда что-то идет не так. Они любят прислушиваться к интуиции больше, чем "включать голову". Нет смысла пытаться скрыть от них правду – представители этого знака зодиака мгновенно поймут, что происходит на самом деле.

Рак

Раки крайне восприимчивы к межличностным вибрациям. Астрологи утверждают, что люди, рожденные под этим знаком, моментально ощущают, когда кто-то вешает им лапшу на уши. Интересно, что одурачить Рака может только другой Рак.

Весы

У Весов выражено чувство справедливости, поэтому они очень чувствительны к обману и всему, что идет не по правилам. Кроме того, лгать Весам нет смысла: это отзывчивые люди, которые способны понять и принять даже самую грубую ошибку. Хотя оппонент и будет отчитан по всей строгости, но в результате все равно будет принят обратно.

Водолей

Это один из самых социальных знаков зодиака. Он любит находиться в окружении других людей и непрерывной коммуникации. Благодаря этому Водолеи умеют воспринимать все тонкости, происходящие вокруг, которые другим незаметны. Никто не способен быстро обмануть Водолея – неискренность он почувствует за версту.

Рыбы

Хотя Рыбы часто и ассоциируются с вдумчивыми мечтателями, на самом деле они тщательно анализируют каждое свое социальное взаимодействие, потому имеют в своей "исследовательской базе" массу различных паттернов поведения других. Такой опыт не пропадает зря – Рыбы довольно быстро понимают, когда их обманывают или что-то скрывают.