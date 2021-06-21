Как преображается Алматы

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочего объезда посетил пешеходную зону вдоль реки Малая Алматинка, где ведется благоустройство, сообщает zakon.kz.

Терренкур постепенно преображается. Проект благоустройства пешеходной тропы протяженностью около 9 км завершается. Что сделано? Во-первых, оздоровили зеленый фонд, высадив почти 5 тысяч единиц кустарниковых растений. Они укрепляют склоны и не дают берегам осыпаться. Естественно, что зеленая масса сохраняет особый микроклимат, способствующий восстановлению организма. Не зря ведь терренкуры строили в лечебных целях, - написал аким на своей странице в Instagram.

Во-вторых, как отметил градоначальник, привели в порядок русло, очистив его от ила и песка.

Укрепили и восстановили габионные конструкции. Реконструировали мост на ул. Макатаева, обновили гидротехнические сооружения. Это позволило увеличить пропускную способность реки Малая Алматинка с 0,5 куб. м до 2,5 куб. м в минуту. Где возможно, расширили дорожку с двух до трех с половиной метра, заменив асфальтовое покрытие. Бакытжан Сагинтаев

По словам акима, для удобства горожан обновили и добавили новые скамьи, установили навигационные стенды и информационные стелы с указанием высоты над уровнем моря.

Также облагородили туннель под пр. Аль-Фараби, а за зданием Дворца школьников установили смотровую площадку. Все выполнено с применением дерева, чтобы сохранить гармонию и целостность пространства. Осталось подключить санитарные узлы, установить детские площадки и благоустроить отдельные участки. Бакытжан Сагинтаев