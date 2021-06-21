За что ругали и хвалили правительство в Парламенте

На совместном заседании Палат Парламента депутаты Мажилиса и Сената рассмотрели отчеты Правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета по расходованию бюджетных денег. Депутаты не стали высказываться против принятия, хоть и звучало немало критики с их стороны, а в целом поддержали, сделав скидку Кабмину на трудные времена, в которых пришлось работать, передает корреспондент zakon.kz.

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Традиционно в завершение обсуждений отчета прозвучали мнения представителей трех фракций и Сената. Так, руководитель фракции "Ак жол" в Мажилисе Азат Перуашев заявил, что ему понравилась работа, проделанная Счетным комитетом по выявлению пробелов и наведению порядка в использовании бюджетных средств, даже несмотря на непростые условия, в которых это происходило. Правда, к правительству он не был так дружелюбно настроен.

Не случайно в ходе обсуждения отчета в Мажилисе ответы и объяснения некоторых министров вызывали откровенное недоумение. Все это результат того, что ведомства работают не с людьми и их проблемами, а с бездушной статистикой. А некоторые руководители министерств увлеклись манипулированием этой самой статистикой настолько, что потеряли обратную связь не только с населением, но и с госорганами на местах, - констатировал Перуашев.

На его взгляд, с одной стороны, сегодня назрела необходимость совершенствования самого бюджетного законодательства, а с другой - нужна четкая персонализация ответственности за использование этих средств. Также депутат призвал ограничить изъятия из Нацфонда. В конечном итоге фракция "Ак жол" поддержала отчеты Правительства и Счетного комитета.

Поддержку отчеты нашли также во фракции партии "Nur Otan". Здесь правительство, наоборот, похвалили.

Да, проблем в истекшем году было много, их и сейчас немало. Но говорят о проблемах и постоянно на них ссылаются только слабые, а сильные всегда говорят о возможностях. Ведь там, где есть большие трудности, открываются и большие возможности. И мы надеемся, что правительство использует эти возможности для улучшения жизни казахстанцев, - сказал депутат-нуротановец Аманжан Жамалов.

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Руководитель фракции партии КПК Айкын Конуров заявил, что они в свою очередь ожидают от правительства корректировки подходов и повышения эффективности госпрограмм, нацпроектов, о чем было заявлено фракцией при рассмотрении отчета Правительства в Мажилисе.

Мы призываем наладить более тесное взаимодействие между министерствами и регионами, ведь много хороших инициатив исходит из регионов, именно от тех, кто работает с народом. Вывод: несмотря на кризисный во всех отношениях год, правительству удалось сбалансировать макроэкономические и социальные показатели, не допустив провалов. Мы также надеемся, что правительство с запуском нацпроектов улучшит свою эффективность, чего ожидает руководство страны и казахстанское общество, - пояснил он.

Депутат Сената Акмарал Альназарова обозначила несколько пунктов, на которые правительству следует обратить внимание в своей дальнейшей работе. Это вопрос первичной медико-санитарной помощи. Ее доля в общем объеме финансирования все еще не превышает 20%. Это вопросы охраны материнства и детства.

По итогам 2020 года показатель материнской смертности увеличился в 2,6 раза, что, безусловно, связано с пандемией. Однако данный показатель неуклонно растет с 2017 года. В 43% случаев 2020 года материнские потери связаны с управляемыми и относительно предотвратимыми состояниями, - подчеркнула парламентарий.

Помимо этого, остаются проблемы в системе медобразования. В частности, отставание уровня зарплаты преподавателей медвузов от коллег в практическом здравоохранении является причиной оттока кадров. В то же время, по словам Альназаровой, следует прикладывать больше усилий для внедрения безбумажных технологий в медицине и больше заботиться о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Все депутаты, как Мажилиса, так и Сената, единогласно поддержали отчет Правительства и Счетного комитета. Со своей стороны парламентарии заверили, что готовы работать над требующимися изменениями вместе с госорганами.

Оксана Скибан, Нур-Султан