В Казахстане будет очень жарко 23 июня

Прогноз погоды на 23 июня предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе и восточной половине республики ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, грозы, град, днем на севере местами - сильные дожди. А на западной части РК под влиянием антициклона и теплых воздушных масс ожидается жаркая погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются град, шквал, ночью местами, днем на большей части - усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

Днем в Павлодарской области местами ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются град, шквал, ночью местами, днем на большей части - усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается град, усилится ветер 15-20 м/с.

Днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидается град, усилится ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области - с пыльной бурей.

Согласно прогнозу, днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, местами Мангистауской областях ожидается сильная жара, в Атырауской области местами - очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Мангистауской, местами в Жамбылской, Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"