Пять основных мест заражения COVID-19 назвал Бекшин

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин не исключает ужесточения противоэпидемических мер в мегаполисе в случае ухудшения ситуации, сообщает zakon.kz.

Выступая 23 июня на брифинге РСК, руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля добавил, что наибольшая вероятность заразиться коронавирусом сохраняется в местах с большим количеством людей.

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Бекшин назвал пять основных мест заражения населения. На первом месте - объекты торговли. По сведениям главного санврача Алматы, 28% заражений жителей города произошли в супер-, гипермаркетах, 5% - в ТРЦ и торговых домах, 3% - во внутриквартальных непродуктовых магазинах.

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По его словам, если в крупных ТРЦ охрана не разрешает входить на территорию без масок, то в небольших магазинах владельцы и продавцы относятся к этому с меньшей ответственностью, что приводит к рискам.

Вероятность заразиться коронавирусом в общественном транспорте составляет 17%, на рынках - 12%, в общепитах - 7%, в парках и на пешеходных улицах, где наблюдается массовое скопление людей, - 4%.

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При этом Бекшин завил, что случаи заражения на объектах участников Ashyq не регистрировались.

По данным санитарных врачей и эпидемиологов Алматы, в зоне риска - жители в возрасте от 20 до 38 лет, в этой возрастной группе зарегистрировано 38% заражений, что свидетельствует о низкой активности добровольной вакцинации среди них. 25% алматинцев в возрасте от 40 до 60 лет также подвержены заражению, а лица старше 70 лет составляют 20% заболевших.

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По мнению Бекшина, для того чтобы Алматы перешел в "зеленую" зону, населению необходимо строго соблюдать противоэпидемические меры.

Необходимо правильно носить маски, особенно в общественных местах, включая общественный транспорт, соблюдать социальную дистанцию. Активно вакцинироваться, чтобы создать коллективный иммунитет. Не посещать и не организовывать массовые мероприятия, в том числе тои и другие семейные торжества. И главное - не выезжать в регионы с "красной" зоной эпидситуации, - рекомендует главный санитарный врач Алматы.

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Бекшин добавил, что заболеваемость не снизится, если люди не получат прививки, защищающие их от опасной инфекции.

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23 июня в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что, по предварительным данным, выявлена вероятность циркуляции "индийского" штамма. Требуется дополнительное время для полногеномного секвенирования.

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