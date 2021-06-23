Алматы будет находиться в режиме "зеленой" зоны до 27 июня - Бекшин

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, почему сохраняется режим "зеленой" зоны, несмотря на то, что город перешел в "желтую", передает корреспондент zakon.kz.

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По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной ввиду продолжающегося распространения мутированных штаммов, составляющих около 90% от циркулирующих в городе. С 12 по 19 июня была проведена ПЦР-диагностика мутированных штаммов с целью определения их циркуляции. Из 53 исследований "британский" штамм выявлен в 44 случаях, "южноафриканский" - в двух и в одном - "нью-йоркский". В остальных 11% мутация вируса COVID-19 не была выявлена.

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Начиная с 16 июня отмечается рост числа показателя заражений с 0,7 до 0,96. Это вследствие всеобщего расслабления и игнорирования населением противоэпидемических мер по соблюдению масочного и дистанционного режимов, которое мы замечаем вокруг. Наряду с этим основная причина - рост заболеваемости COVID-19, обусловленной циркулированием указанных мутированных штаммов с более высокой степенью заразности, что способствует ускоренному распространению инфекции. В результате 22 июня в матрице оценки эпидемиологической ситуации Алматы вновь перешел в "желтую" зону при числе R - 1,028, - объяснил Жандарбек Бекшин на брифинге в РСК.

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Он отметил, что при переходе региона из "желтой" в "зеленую" зону действующие ограничительные меры сохраняются с определенными послаблениями, вступающими в силу по истечении семи дней.

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Ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение пяти дней. Поэтому в Алматы введен режим "зеленой" зоны с 19 июня, и с переходом в "желтую" зону этот режим будет сохраняться пять дней, то есть до 27 июня, - уточнил главный санврач Алматы.

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Ранее Жандарбек Бекшин рассказал, будут ли в городе ужесточать карантин и вводить локдаун из-за "индийского" штамма коронавируса.

23 июня в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что, по предварительным данным, выявлена вероятность циркуляции "индийского" штамма. Требуется дополнительное время для полногеномного секвенирования.

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