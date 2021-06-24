Крушение АН-26 - пострадавших военных выписали из больницы

Пострадавших при крушении самолета АН-26 военнослужащих выписали из больницы. Об этом сообщил главный врач Городской клинической больницы №4 Алматы Саги Бейсенбеков, передает zakon.kz.

Оба военнослужащих после получения полного курса лечения в удовлетворительном состоянии выписаны из стационара Городской клинической больницы №4. Саги Бейсенбеков

Он уточнил, что оба пострадавших получали лечение в профильных отделениях горбольницы 95 дней.

18 июня военнослужащие выписаны с выздоровлением, - добавил главврач.

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13 марта потерпел крушение самолет АН-26 Авиационной службы КНБ РК. В ГКБ №4 были доставлены двое военнослужащих, пострадавших при крушении.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев выразили соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, а пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

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