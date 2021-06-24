В Казахстане начали производить препарат для лечения рака щитовидной железы

В Министерстве энергетики сообщили, что в Казахстане начато производство препарата для лечения рака щитовидной железы, передает zakon.kz.



22 июня в Институте ядерной физики произвели первую промышленную партию препарата Натрия йодид (131I) для лечения заболеваний щитовидной железы, в том числе рака щитовидной железы. Благодаря Натрию йодиду (131I) в патологическом очаге организма происходит разрушение раковых клеток с сохранением окружающих тканей.

Сегодня, 24 июня, препарат доставили пациентам Центра ядерной медицины и онкологии в Семее.

Подобные лекарства в Институте ядерной физики начали производить с 1986 года. Тогда было организовано первое в СССР производство препарата с изотопом Таллий-201 для ранней диагностики инфаркта миокарда. После того, как Казахстан получил независимость, было налажено производство Технеция-99м, который используют для диагностики заболеваний всех органов человека. В современной системе здравоохранения на долю этого изотопа приходится более 80% всех радионуклидных процедур. В 2011 году Институт зарегистрировал генераторы технеция и начал производство компактных транспортируемых генераторов, которые работают в течение двух недель и могут быть доставлены в любой регион страны.

Сотрудники Института планируют разработать новые препараты для диагностики и лечения различных заболеваний с применением широкого спектра радиофармпрепаратов.