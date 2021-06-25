Алматы может перейти в "красную" зону из-за "индийского" штамма - Сагинтаев

25 июня 2021, 12:41
Фото: кадр из видео

Алматы может перейти в "красную" зону из-за "индийского" штамма. Об этом заявил аким города Бакытжан Сагинтаев, сообщает zakon.kz.

Выступая перед журналистами в СЦК, аким рассказал о ситуации с коронавирусом в Алматы.

Если ситуация ухудшится, то три больницы могут перевести под инфекционные стационары. В ближайшее время Алматы может перейти в "красную" зону из-за "индийского" штамма. Вакцинировано более 400 тыс. человек, - сказал он.

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