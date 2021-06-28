Видеорегистраторами и дронами оснастят рыбинспекторов для борьбы с браконьерами

Казахстанских рыбниспекторов планируют оснастить со следующего года нагрудными видеорегистраторами и дронами. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель комитета рыбного хозяйства министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нариман Жунусов, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Жунусова, уже утверждены правила прослеживаемости рыбы и рыбной продукции, на основании которых будет создана информационная система прослеживаемости рыбы.

Система позволит нам поставить нам поставить определенный заслон для теневого оборота рыбной продукции. Если мы поставим заслон спросу, соответственно, не будет предложения, - сказал он.

Также глава комитета рассказал, что в настоящее время решают вопрос с оснащением инспекторов.

Конечно, мы со своими территориальными подразделениями сейчас прорабатываем утверждение нормативов оснащенности, в рамках которых мы предусматриваем использование нагрудных видеорегистраторов, это в первую очередь для того, чтобы дисциплинировать самих себя. Кроме того, прорабатывается вопрос использования летательных аппаратов, дронов, различной такой техники, благодаря которой можно фиксировать нарушения и нежели сегодня, когда, приближаясь к нарушителю, он просто отрицает совершенное правонарушение. А также улики, которые были, он просто от них избавляется, поэтому достаточно тяжело доказать вину. Поэтому использование дронов позволит нам фиксировать нарушение и уже неотвратимо привлекать к ответственности, - подчеркнул спикер.

При этом Жунусов уточнил, что предположительно нововведение будет внедрено со следующего года.

Предположительно со следующего года мы наметили такие мероприятия. Сейчас суммы просчитываются, и мы будем заявляться в бюджет, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан