В Индии более 40 тысяч человек заразились "черной плесенью" 

В Индии врачи выявили более 40 тысяч случаев заболевания "черной плесенью", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Летальность от грибковых инфекций составила 3129 случаев, в то время как в общей сложности было зарегистрировано 40 845 случаев, из которых 31 344 были такими, в которых были поражены нос, придаточные пазухи носа и части мозга, - сказал министр здравоохранения Индии Харш Вардхан.

При этом 32% пациентов, у которых был обнаружен грибок, относятся к возрастной группе 18-45 лет, 42% - к группе 45-60 лет и 24% - к категории 60+.

У 64% заболевших был диабет, а 53% принимали стероидные препараты.

Большая часть случаев заболевания приходится на штаты Махараштра, Керала, Тамилнад, Западная Бенгалия и Одиша.

Мукормикоз ("черная плесень") - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, коронавирусом.