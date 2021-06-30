Сформированы все пары четвертьфиналов турнира Евро-2020

30 июня 2021, 06:17
Фото: sports.kz

Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы-2020, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала ЕВРО-2020 состоятся следующие матчи:
Италия — Бельгия
Швейцария — Испания
Чехия — Дания
Украина — Англия.

Матчи состоятся 2 и 3 июля и будут сыграны в четырех городах: Мюнхен (Германия), Санкт-Петербург (Россия), Рим (Италия) и Баку (Азербайджан).

Добавим, что еще на стадии 1/8 финала выступление на чемпионате Европы завершил действующий чемпион турнира — сборная Португалии: она потерпела поражение от Бельгии (0:1).

Также на старте плей-офф вылетел и действующий чемпион мира: сборная Франции сенсационно проиграла Швейцарии (3:3, пен. — 4:5).


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