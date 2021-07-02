Biteeu станет первой в мире космической биржей для транзакций по обмену криптовалют

Основанная казахстанцами компания Biteeu объявила об успешном запуске в космос своей инфраструктуры цифровой безопасности на борту ракеты SpaceX Falcon 9 по программе совместного пользования.

Космический узловой модуль, созданный для Biteeu партнером SpaceChain, установлен на спутнике YAM-2, перевозимом ракетой. Миссия стала возможной благодаря оператору управления спутниками Loft Orbital.

Благодаря этому Biteeu стала первой криптовалютной биржей в мире, которая использует высокую безопасность инфраструктуры космического класса для сверхзащищенных транзакций с криптовалютой Bitcoin.

Ранее Biteeu первой из криптовалютных бирж мира получила сертификат ISO 27001, который подтверждает соответствие лучшим мировым практикам в области системы управления информационной безопасностью. Объявление, сделанное сегодня, еще раз подтверждает стремление биржи обеспечить сверхбезопасную конфиденциальность пользователей с помощью передовых технологий.

После активизации космический узел будет способен обрабатывать транзакции Bitcoin с мультиподписью из космоса. Технология мультиподписи требует более одного закрытого ключа для авторизации транзакции Bitcoin с адреса криптокошелька, что делает транзакцию более безопасной, чем стандартные методы с одной подписью.

Благодаря различным механизмам безопасности, используемым космическим узлом Biteeu, включая задержку передачи данных между наземными станциями и спутниками до 12 часов, предотвращаются кибермошенничество и кражи, поскольку хакеры не могут быстро вывести цифровые активы.

Дополнительная удаленность в космосе, автономность сквозной зашифрованной спутниковой связи и хранение ключа на спутнике значительно повышают безопасность данных и транзакций, которые могут быть уязвимы для кибератак и взлома, если размещаются исключительно на физических земных серверах.

Криптовалюта становится движущей силой в новую эпоху глобальной коммерции, однако в связи с растущими проблемами безопасности, мы наблюдаем ограничения наземной инфраструктуры, которые мешают пользователям реализовать все преимущества криптовалют, - сказал Шухрат Ибрагимов, соучредитель и председатель совета директоров Biteeu. - С помощью инновационной децентрализованной технологии космического базирования мы можем устранить уязвимости системы безопасности и непрерывно укреплять уверенность институциональных и розничных трейдеров в управлении своими средствами с наилучшим торговым опытом.

Ожидается, что испытания аппаратного и программного обеспечения будут завершены к ноябрю 2021 года. После завершения испытаний пользователи Biteeu, в том числе из стран СНГ, смогут авторизовать транзакции Bitcoin через кошелек с мультиподписью в космосе.

Переход на орбитальную структуру спутниковой сети позволяет Biteeu стать самой надежной биржей криптовалют в мире, которая придает первостепенное значение конфиденциальности и безопасности пользователей. Biteeu управляется и контролируется Eurasian Space Ventures (ESV), частной компанией, зарегистрированной в Казахстане, которая планирует стать центром для мировых космических проектов и связанных с ним организаций, желающих работать в Казахстане.

ESV и SpaceChain подписали меморандум о взаимопонимании (МоВ) для дальнейшего сотрудничества и разработки совместных проектов в области космических технологий в течение двух лет.

Организация транзакций Biteeu с мультиподписью из космоса отражает наши постоянные усилия по обеспечению высочайшего уровня защиты данных для наших пользователей и повышению стандартов безопасности на рынке криптовалют, - сказал Талгат Досанов, соучредитель и генеральный директор Biteeu. - Мы находимся в авангарде этих финансовых инноваций и с нетерпением ждем возможности предоставить нашим пользователям в Казахстане и за его пределами более безопасную и надежную платформу, доступ к которой можно получить практически из любой точки мира.

Пользователи, которые зарегистрируются на Biteeu с использованием промокода spacebiteeu2021, получат сертификат с серийным номером, подтверждающий, что их имена и криптовалютные кошельки были добавлены в космический проект и безопасно отправлены на космический узел Biteeu на орбите.

О Biteeu

Основанная казахстанцами Biteeu - биржа виртуальных валют с лицензиями в Европейском союзе и Австралии, которая отвечает всем законодательным требованиям. Biteeu планирует объединить рынок криптовалют и традиционный рынок металлов, таких как золото, медь или кобальт. Цель Biteeu - предоставить мировому криптосообществу самую безопасную, инновационную и надежную торговую платформу. Для получения дополнительной информации посетите сайт.