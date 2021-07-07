Ученые создали "калькулятор смерти" для пожилых

Группа исследователей из Канады создала "калькулятор смерти", который поможет понять меняющие потребности пожилых людей в уходе по мере того, как они стареют и дающий прогноз об окончании жизненного пути, сообщает zakon.kz со ссылкой на ferra.

Результаты исследования опубликовало научное издание Canadian Medical Association Journal.

Разработка получила название Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool (RESPECT), что переводится как "Оценка риска для поддержки: прогнозы для пожилых людей в сообществе". Инструмент, который предсказывает смерть в течение 6 месяцев, основан на данных более чем 491 000 пожилых людей, которые пользовались услугами по уходу на дому в течение 6-летнего периода с 2007 по 2013 год.

Инструмент предоставляет оценки выживаемости. Ученые обнаружили, что снижение способности человека выполнять повседневные действия, такие как соблюдение гигиены, пользование туалетом и передвижение, были более сильными сигналами о смерти в полугодичной перспективе, чем болезни, которые есть у человека.

Доктор Питер Танусепутро, врач-ученый из больницы Оттавы отметил, что калькулятор позволит определить необходимость паллиативного лечения и улучшения качества жизни пациента. Он может использоваться в системе здравоохранения и помощи на дому.