Запросы населения будут учтены в законодательной работе - депутаты Мажилиса

Вопросы, поднятые населением в ходе выездов депутатов Мажилиса в регионы, будут проработаны совместно с Правительством и учтены в дальнейшей законодательной работе парламентариев, сообщает zakon.kz.

Депутаты Мажилиса, члены парламентской фракции Народной партии Казахстана Айжан Скакова и Ерлан Смайлов на встречах в Балхаше обсудили вопросы экологии, развития туризма, инфраструктуры, социальной поддержки населения.

На встрече в городском акимате депутаты Мажилиса, прежде всего, подняли проблемы очистных сооружений города и мусорного полигона.

По словам Айжан Скаковой, сточные воды города без очистки идут в пруд-накопитель, находящийся в 25 км от Балхаша. Строительство же канализационных очистных сооружений оценивается в 6,8 млрд тенге, тогда как весь доход бюджета города составляет 6,5 млрд тенге. Местные власти для строительства очистных сооружений планируют привлечь внешние займы.

Не менее актуальная проблема для горожан - мусорный полигон коммунальных отходов, который выработал свою потенциальную мощность еще в 2015 году. Для строительства же нового пока разработано только технико-экономическое обоснование.

По мнению мажилисменов, проблема усугубляется тем, что Балхаш - это туристический город, и развивать его надо в интересах жителей и приезжающих туристов.

Отдельное внимание депутаты Мажилиса уделили необходимости ремонта дорог, развития транспортной инфраструктуры.

Вопрос в том, что Балхаш - это классический моногород и к его развитию подходят соответственно, хотя город с его знаменитым озером включен в десятку регионов по развитию туризма. Надо концептуально менять подход к пониманию города не как к промышленному, а как точке экономического роста за счет развития туризма. Соответственно, решать вопросы необходимо в комплексе, - считает депутат Мажилиса Ерлан Смайлов.

Кроме того, подняты вопросы обеспечения жильем молодых и многодетных семей, поддержки социально уязвимых слоев населения, обеспечения водой пос. Саяк.

Все проблемные вопросы зафиксировали. Будем работать, - отметил Ерлан Смайлов.

А на встрече с коллективом Балхашского медеплавильного завода ТОО "Казамыс Смэлтинг" речь шла о производстве, о переходе к новым экологически чистым технологиям.