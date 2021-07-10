Пятилетнюю россиянку в ЗКО насмерть загрызла собака

По словам сельчан, погибшая девочка приехала из России погостить, передает zakon.kz.

Девочка просилась вместе с дедушкой на сенокос. Они поехали и ближе к вечеру произошла трагедия. Там сидела на привязи собака, пока взрослые отвлеклись, внучка подбежала к ней. В итоге животное покусало ребенка, спасти ее не удалось, была задета сонная артерия, - рассказали порталу "Мой город" жители села Трекино. - Хозяином собаки является дедушка погибшей.

Аким села Трекино Малик Сейтов информацию подтвердил.

Вызов участковому поступил в 17.30. Девочка от полученных укусов скончалась на месте происшествия. Ей было пять лет. Собака была небольшая. Это такое горе. Скорбит все село. Семье тяжело. Все идут выразить соболезнования. Это несчастный случай, - отметил аким села Трекино.

В пресс-службе Управления здравоохранения ЗКО пояснили, что девочка скончалась на месте происшествия от укусов в шею и затылочную область.