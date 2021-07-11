Подросток выбросил из окна седьмого этажа новорожденную сестру в Москве

В Москве 13-летний подросток выбросил из окна седьмого этажа новорожденную сестру, передает zakon.kz.

Мальчик страдает аутизмом. В момент трагедии в квартире находились бабушка, разбиравшая вещи в шкафу, и мать, принимавшая душ, - пишет moslenta.ru.

Как уточняется, девочка спала в кроватке на кухне. Мальчик периодически заходил в комнату, якобы попить воды.

Когда мать вышла из ванной, младенца в кроватке уже не было.

Взрослые искали девочку и обнаружили ее лишь выглянув в окно. Тело ребенка занесли в квартиру до приезда врачей и полиции, - резюмируется в сообщении.