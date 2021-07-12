Cелфи во время грозы: в Индии молния убила 11 человек

12 июля 2021, 14:04
Фото: pexels.com

В Индии в северном городе Джайпур от удара молнии погибли 11 человек, сообщает zakon.kz.

По данным "Известий", жертвы делали селфи под дождем на вершине сторожевой башни форта Амер XII века, популярной туристической достопримечательности.

Когда произошел инцидент, там находились около 27 человек. Некоторые из них, по данным издания, спрыгнули на землю, - говорится в публикации.

Премье-министр Нарендра Моди отметил, что родственники погибших и пострадавшие получат денежную помощь.


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