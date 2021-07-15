400 млн тенге в год сэкономил холдинг "Зерде", сократив позиции советников и заместителей

Благодаря масштабной трансформации и оптимизации бизнес-процессов АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" сумело существенно сократить производственные расходы, значительно увеличить свою прибыль и выплаты по дивидендам, передает zakon.kz.

15 июля представители холдинга "Зерде" отчитались о своей работе за первое полугодие в СЦК.

Так, по словам председателя правления АО "НИХ "Зерде" Армана Абдрасилова, проведена очень большая и важная работа по оптимизации деятельности холдинга и увеличению прибыльности компании.

В частности, внутри самого холдинга количество штатных единиц сокращено с 307 до 230. Это коснулось позиций советников, заместителей, руководителей структурных подразделений. Аналогичная работа была проведена в дочерних компаниях и сокращено множество административных должностей в пользу инженерных. Данные меры позволили сократить фонд оплаты труда на 400 млн тенге в год.

В этом году почти все подразделения и сотрудники холдинга переехали на территорию Экспо, заняв офисы класса "А". Внедрена транспортная развозка сотрудников утром и вечером. Экономия на транспортных расходах составила 12 млн тенге.

Все эти усилия привели к тому, что в 2020-2021 годах прибыль холдинга превысила суммарную прибыль за предыдущие 10 лет. Выплата по дивидендам в 2020-2021 годах увеличилась втрое по сравнению с предыдущими 10 годами. Теперь стратегическая цель холдинга - полностью выйти на самоокупаемость.

Важная тенденция последнего времени - уход государства из IT-сферы, демонополизация, создание конкурентной среды. Для этого планируется прибегнуть к приватизации и выходу на международные биржи, использованию IPO. В результате компания становится публичной, а бумаги - доступными широкому кругу инвесторов.

Так, 25 инвестиционных проектов холдинг намерен передать в конкурентную среду.

Также Арман Абдрасилов проинформировал, что дочерней компании холдинга - АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") - в доверительное управление передана площадка электронного правительства. К настоящему времени создана резервная площадка электронного правительства.

Холдинг "Зерде" планирует инвестировать в модернизацию системы eGov до 2 млрд тенге и до конца года создать совершенно новый портал.

Председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин рассказал, что его команда в настоящее время трудится над тем, чтобы популярные госуслуги (открытие ИП или ТОО, регистрация транспорта, бронирование очереди в ЦОН, а также получение ипотеки) перевести на мобильные приложения.

Представитель Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Магжан Мадиев поделился, что хаб планирует к 2022 году подготовить условия для раскрутки стартапов, чтобы привлечь инвестиций на сумму 67 млрд тенге. А к 2025 году ставит целью простимулировать IT-отрасль для достижения показателя в 500 млн долларов по экспорту IT-услуг и продуктов за 2025 год.

Данил Утюпин