Умер известный российский актер Петр Мамонов

Причина смерти актера и музыканта - коронавирус, передает zakon.kz.

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Умер Петр Мамонов. Музыканту и актеру было 70 лет. Несколько недель назад его госпитализировали с коронавирусом, пишет Telegram-канал tv360.

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Мамонова увезли в больницу с коронавирусом еще 27 июня. У основателя группы "Звуки Му", поэта и актера, уже было обширное поражение легких, поэтому его положили сразу в реанимацию. А 2 июля музыканта ввели в искусственную кому, он находился на аппарате ИВЛ.

Мамонов был известен как основатель и лидер группы "Звуки Му", на счету которой более десятка студийных альбомов. Кроме того, он сыграл около 20 ролей в кино. Самые известные - отец Анатолий в "Острове" и Иван Грозный в "Царе" Павла Лунгина.