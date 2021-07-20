Теннисистка Юлия Путинцева улучшила позицию в мировом рейтинге

Вышла обновленная версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась 20-й. Путинцева поднялась на семь позиций, став 35-й, передает Olympic.kz.

Накануне Юлия стала победительницей турнира в Будапеште.

Зарина Дияс вернулась в ТОП-100, отыграв три строчки, - 99-я. В парном разряде Анна Данилина поднялась со 120-й позиции на 119-ю.

В обновленном мужском рейтинге ATP Александр Бублик опустился на три позиции и теперь располагается на 40-м месте. Михаил Кукушкин поднялся на одну строчку - 123-й, Дмитрий Попко потерял две строки, став 187-м. В парном разряде Андрей Голубев стал 35-м, Бублик - 49-м, Александр Недовесов - 84-м.