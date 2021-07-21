Ученые заявили об эффективности экстракта полыни против COVID-19

Ученые выяснили, что вещества, которые содержатся в полыни, способны подавлять коронавирус, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Результаты исследования, проведенного под руководством докторов из Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии, опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые решили выяснить, насколько эффективны против коронавируса могут быть артемизинин, его производные артесунат и артеметер, а также экстракт Artemisia annua — полыни однолетней. Артемизинин используют для лечения малярии и ряда других вирусных инфекций.

Испытания проводились на человеческих клетках, в частности клетках легких определенного типа, которые наиболее уязвимы при COVID-19 — на клетках рака легких A549-hACE2. В качестве модельных вирусов ученые использовали немецкий штамм коронавируса из Мюнхена и датский из Копенгагена.

Результаты испытаний показали, что все четыре соединения успешно подавляют коронавирус, в том числе в клетках легких. Самым эффективным оказался артесунат, за ним идут артеметер, экстракт Artemisia annua и артемизинин, говорится в статье.

Однако соединения, содержащиеся в полыни, обладают очень небольшим терапевтическим окном, то есть способны помочь лишь непосредственно после того, как вирус попал в организм, отметили ученые.