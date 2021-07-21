В Nur Otan на конкретных примерах показали, как исполняют предвыборные обещания

В Nur Otan на конкретных примерах рассказали, как реализуется предвыборная программа "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!". В рамках принятых 217 дорожных карт для каждого региона, города и района на сегодня на республиканском уровне уже исполнено 7%, а на региональном - 5% предвыборных обещаний.

По информации пресс-службы партии, в регионах уже построено 4,6 млн кв. м жилья, или 37,6 тыс. квартир, открыто 25 школ на 8,4 тыс. мест и 66 детских садов на 4 тысячи мест, 9 медицинских объектов на 800 посещений. Запущено 48 предприятий с привлечением инвестиций на 630 млрд тенге, трудоустроено на постоянные рабочие места более 107 тысяч человек и многое другое. В целом, в этом году планируется выполнить 24% индикаторов на республиканском и 20% - на региональном уровнях.

Так, в рамках реализации предвыборных обещаний в Актюбинской области к газоснабжению будут подключены 104 сельских населенных пункта. В частности, в селе Журын Мугалжарского района уже начаты строительные работы. Недавно туда провели питьевую воду, теперь жители получат доступ и к голубому топливу. На прокладку газопровода по направлению Кандыагаш - Журын - Караколь из областного бюджета выделено более 1 млрд тенге.

В Шымкенте уже начато строительство 32 школ. В новом учебном году количество объектов среднего образования с трехсменным обучением сократится с 14 до 9.

В Кызылординской области до конца года планируется отремонтировать 5 аварийных мостов.

В Алматинской области в рамках обещаний партии открыты три амбулатории в селах Сарыбай би, Долан и Еркин. К примеру, в селе Еркин в двухэтажном здании созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи и обеспечения шаговой доступности медуслуг. В новой амбулатории есть возможность пройти УЗИ, ЭКГ, а также прийти на прием к стоматологу. Всего амбулатория будет обслуживать 18 тысяч человек, включая население соседнего села Коктал.

В сельских округах Долан и Сарыбай би новые амбулатории оснащены кабинетами доврачебного и врачебного приемов, кабинетами гинеколога, стоматолога, процедурным и кабинетом физиотерапевтического приема.

В Западно-Казахстанской области до 2025 года планируется обеспечить жильем около 8 тысяч семей. В Уральске уже введен в эксплуатацию 90-квартирный жилой дом.

В каждом районе области также строятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы, два из которых - в селах Жалпактал и Подстепное - распахнули свои двери в начале июля. В них предусмотрены залы для тренировок по борьбе, волейболу, футболу, баскетболу, зрительный зал на 160 мест. На территории построены мини-футбольные поля, беговые площадки.