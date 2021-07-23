На сколько подорожал бензин в Казахстане за год

За год в Казахстане бензин подорожал на 14%, сообщает zakon.kz.

Кроме того, как отмечают исследователи Energyprom.kz, производство бензина увеличилось за год на 5%.

За январь-май 2021 года в стране произвели 1,9 млн тонн бензина, включая авиационный, - на 4,6% больше, чем годом ранее, - отмечают аналитики.

В Павлодарской области выпустили сразу на 38,6% больше бензина, чем за январь-май прошлого года: 678,5 тыс. тонн. Здесь находится Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ).

На Атыраускую область пришлось 418,5 тыс. тонн, минус 13% за год. В регионе работает Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ).

По итогам первых четырех месяцев года рынок бензина полностью обеспечен отечественным производством.

На долю импорта пришлись пренебрежительно малые 0,03% спроса (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт), или 0,4 тыс. тонн бензина. На экспорт за этот период было отправлено 100,5 тыс. тонн бензина - на 32,4% меньше, чем годом ранее. Доля экспорта сократилась с 10,2% до 6,5% от ресурсов, - уточняют исследователи.

Реализация на внутреннем рынке, напротив, выросла на 10%, до 1,4 млн тонн.

Согласно данным Picodi.com, среди стран Европы и СНГ дешевле всего купить бензин можно именно в Казахстане. Здесь средняя цена топлива в первой половине 2021 года составила 185,51 тг (0,43 долл. США). Казахстан занял 1-е место среди 26 попавших в рейтинг стран. Дороже всего бензин обходится жителям Финляндии (1,90 долл.).

При этом по индексу бензина, то есть количеству бензина, которое можно купить на заработную плату, Казахстан уступил сразу 6 странам и занял 7-е место из 26. В среднем каждый казахстанец может купить на среднюю заработную плату (за вычетом налогов) 1015 литров бензина, против 923 литров годом ранее, - говорится в публикации.

Лидерами рейтинга стали Германия (1786 литров), Швеция (1771 литр) и Финляндия (1589 литров).

Среди стран СНГ в России на заработную плату можно приобрести 938 литров бензина, в Беларуси - 637 литров, в Азербайджане - 561 литр, в Молдове - 358 литров, в Кыргызстане - 355 литров, в Узбекистане - 317 литров, в Армении - 309 литров, в Таджикистане - 167 литров.

По итогам июня текущего года цена на бензин выросла в годовой динамике на 13,6%.

В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Западно-Казахстанской и Туркестанской областей, а также Шымкента - на 17,2%, 17% и 16,5% соответственно. АИ-98 подорожал на 12,7%, АИ-92 - на 13,6%, АИ-95/96 - на 14,4%.

На АЗС страны бензин АИ-92 в среднем стоил 171,5 тг, АИ-95/96 - 196,5 тг, АИ-98 - 215,3 тг за литр.