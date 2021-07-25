Сборные Чехии, Голландии и Германии на грани "вылета" с Олимпиады из-за COVID-19

По состоянию на 25 июля, то есть через день после открытия Олимпиады в Токио, среди спортсменов и членов официальных делегаций выявлено уже 132 случая инфицирования COVID-19. Только за один день 25 июля их число возросло на 10 человек, передает zakon.kz.

Все они обнаружены во время ежедневных тестов, которые сдают участники Олимпиады в олимпийской деревне. Как такое возможно? Ведь по прилету каждая делегация выдерживала положенное время на карантине и сдавала PCR-тесты. Значит, дело все-таки в эпидемической обстановке в самой Японии? 25 июля оргкомитет Олимпиады объявил о том, что вслед за обнаружением инфицированных коронавирусом шести членов спортивной делегации Чехии, поставившим под вопрос участие ее команды в ряде соревнований, COVID-19 поразил также команды Германии и Голландии. Среди немецких спортсменов положительный результат обнаружен у одного члена команды велосипедистов-шоссейников. В этой связи участие всей команды в соревнованиях ставится под вопрос, - пишет inosmi.ru.

Для голландского гребца Финна Флорайна, который считается надеждой сборной Голландии, диагноз стал приговором. 23 июля он выступал в квалификационном заезде, и выступил неудачно, придя только шестым. Он хотел "отыграться" в утешительном заезде 24 июля, но тут пришла весть о том, что его тест на коронавирус оказался положительным. Спортсмен был отстранен от соревнований. Кстати, отец Финна становился золотым призером Олимпиад 1988 года в Сеуле и 1996 года в Атланте.

Я столько готовился к этой Олимпиаде, - сокрушается голландец. - Теперь для меня все кончилось. Больше мне нечего сказать.

Руководитель голландской делегации, трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Питер Ван Ден Хогенбанд, успокаивает расстроенного спортсмена: "Он молодой, у него еще все впереди. Когда-нибудь он возьмет свой реванш. Теперь остается только молиться, чтобы в нашей команде не было больше случаев COVID-19. Наши медики стараются изо всех сил. Но обстановка на Олимпиаде очень тяжелая".

Японские читатели в своих комментариях продолжают подвергать власти Японии и МОК острой критике за решение о проведении Олимпиады в столь сложных эпидемиологических условиях: