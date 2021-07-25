Какое место в медальном зачете Олимпиады занимает Казахстан

Всего в копилке Казахстана две бронзовые медали - дзюдоиста Елдоса Сметова и штангиста Игоря Сона, передает zakon.kz.

Первое место по количеству побед по-прежнему занимает Китай, второе - Япония, третье же вырвала сборная США. На их счету четыре золота, два серебра и четыре бронзы. Четвертую строчку с двумя золотыми и тремя бронзовыми наградами занимает Корея.

Казахстан по итогам второго дня занял 31 строчку.

Напомним, в полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато. Затем в поединке за бронзовую медаль казахстанский дзюдоист одержал уверенную победу над соперником из Нидерландов Торнике Тсакодеа.

Добавим, что в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.

Вторую медаль принес Казахстану тяжелоатлет Игорь Сон.