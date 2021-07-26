Главный тренер по тяжелой атлетике поблагодарил врачей за Игоря Сона

Главный тренер по тяжелой атлетике Бахыт Ахметов рассказал о главных трудностях, с которыми пришлось столкнуться на Олимпийских играх в Токио, передает zakon.kz.

Конечно я доволен результатом, все таки боролись за медаль. Первым стал китаец, вторым индонезиец. На третье место шли шесть спортсменов. Выиграл тот, кто тактически и психологически оказался сильнее. Подготовка началась в январе в Олимпийском центре "Акбулак". У нас было два претендента - Игорь Сон и Ибрагим Берсанов. Затем у нас был чемпионат Азии в апреле. Лицензию получал тот спортсмен, кто больше очков наберет. В итоге у Игоря был лучше результат, - приводит Национальный олимпийский комитет слова Ахметова.

По его словам, самая главная трудность, с которой они столкнулись - серьезная травма колена у Игоря.

Лечили, восстанавливались. Спасибо нашим врачам, они очень нам помогли. И вот, мы дошли сюда, - резюмировал тренер.

Тяжелоатлет Игорь Сон принес Казахстану вторую бронзовую медаль.