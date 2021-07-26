Главный тренер по тяжелой атлетике поблагодарил врачей за Игоря Сона

Главный тренер по тяжелой атлетике Бахыт Ахметов рассказал о главных трудностях, с которыми пришлось столкнуться на Олимпийских играх в Токио, передает zakon.kz.
Конечно я доволен результатом, все таки боролись за медаль. Первым стал китаец, вторым индонезиец. На третье место шли шесть спортсменов. Выиграл тот, кто тактически и психологически оказался сильнее. Подготовка началась в январе в Олимпийском центре "Акбулак". У нас было два претендента - Игорь Сон и Ибрагим Берсанов. Затем у нас был чемпионат Азии в апреле. Лицензию получал тот спортсмен, кто больше очков наберет. В итоге у Игоря был лучше результат, - приводит Национальный олимпийский комитет слова Ахметова.
По его словам, самая главная трудность, с которой они столкнулись - серьезная травма колена у Игоря.
Лечили, восстанавливались. Спасибо нашим врачам, они очень нам помогли. И вот, мы дошли сюда, - резюмировал тренер.
Тяжелоатлет Игорь Сон принес Казахстану вторую бронзовую медаль.
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