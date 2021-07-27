Хакеры распространяют фальшивые установщики Windows 11

Мошенники используют интерес к релизу Windows 11, чтобы распространять поддельные установщики ОС, напичканные малварью, рекламным ПО и другими угрозами, передает zakon.kz.

О новой уловке кибермошенников сообщает "Лаборатория Касперского".

Хакеры маскируют свою сборку под предварительный вариант Windows 11, распространяя его на сайтах с пиратским софтом. Распространители интегрировали в него лицензионное соглашение, которые большинство людей принимает, не читая. В нем говорится, что перед пользователем "менеджер загрузки для 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator" и вместе с ним на компьютер будут установлены "спонсорские программы". Их перечень приводится в тексте соглашения. Приняв такое лицензионное соглашение, пользователь дает разрешение на установку различного ПО.

После чего фейковый "установщик Windows 11" загружает на компьютер жертвы целое ассорти вредоносных программ, включая вирусы-"трояны", а также рекламные надстройки. В "Лаборатории Касперского" советуют устанавливать на ПК предварительную версию Windows 11 только с официального сайт Microsoft, предварительно зарегистрировавшись в программе Windows Insider.