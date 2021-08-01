Производители вакцин от COVID-19 подняли цены для стран Евросоюза

1 августа 2021, 20:49
Фото: Talk Of News

Производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цены на препараты собственного производства для Евросоюза, сообщает zakon.kz.

По данным Financial Times, цена за дозу вакцины Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Стоимость дозы препарата Moderna, согласно контракту, теперь составляет 25,5 доллара вместо 22,6 доллара.

Компании отказались комментировать свою ценовую политику в Евросоюзе.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что до конца лета необходимо вакцинировать по крайней мере 70 процентов жителей ЕС.


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