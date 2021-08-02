Казахстанские ватерполисты сыграли со сборной Австралии на Олимпиаде в Токио

В Токио на Олимпийских играх-2020 продолжается групповой раунд в мужском водном поло. Очередным матчем команды Казахстана стала встреча с Австралией, передает zakon.kz.

Данная играв завершилась победой соперников. Итоговый счет составил 15:7 в пользу австралийцев, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Отметим, что после пяти проведенных матчей в активе команды нет завоеванных очков. Казахстанские ватерполиста замыкают турнирную таблицу в группе B. Единоличным лидером является Испания с 10 очками.