Как прошла долгожданная встреча Навального с женой в тюрьме

Оппозиционер Алексей Навальный написал пост о долгожданной встрече с женой Юлией Навальной, сообщает zakon.kz.

Он рассказал, как прошло длительное свидание в стенах тюрьмы с любимой женщиной.

По его словам, впервые за длительное время ему удалось обнять родных.

В свою очередь Юлия Навальная рассказала, как проходит длительное свидание в российской тюрьме.

- приезжаешь и привозишь с собой кучу продуктов, предварительно узнав у мужа, по какой еде он скучает больше всего;

- поэтому в сумках твоих много всего. От кастрюли готового щавелевого борща до пакета с вишней;

- охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя;

- потом раздевают, осматривают и обыскивают;

- заводят в коридор, где несколько комнат и кухня, - написала она на своей странице в Instagram.