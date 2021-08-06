Как прошла долгожданная встреча Навального с женой в тюрьме

Оппозиционер Алексей Навальный написал пост о долгожданной встрече с женой Юлией Навальной, сообщает zakon.kz.
Загадка: включается громкоговоритель и над всей зоной раздается: "Внимание! Прозвучала команда "подъем". Всем отрядам выключить ночное освещение и приступить к подготовке к утренним массовым мероприятиям". Потом играет гимн, и начинается зарядка. В это время двое просыпаются, переглядываются, говорят: "Ну неееет". И снова засыпают. Отгадка: это Юля ко мне на длительное свидание приехала, - написал он на своей странице в Instagram.
Он рассказал, как прошло длительное свидание в стенах тюрьмы с любимой женщиной.
И это были очень кайфовые три дня. Цените простые жизненные моменты, друзья мои. Они очень-очень хороши. Это понимаешь, лишившись их. Например, ваши родители, наверняка, месяцами зазывают вас в гости, а вам не хочется. Ведь будут кормить, как на убой, лезть с расспросами. Ну и вообще - времени нет. А я вот попросил, чтобы на свидание приехали все-все (они приехали на несколько часов, а на все три дня осталась только Юля), и мы провели реконструкцию дачного обеда. И сидел я вчера совершенно счастливый, глядя на кастрюлю щавелевого борща (в нашей семье его культ) и сковородку с жареной картошкой. Или просто, когда вы, не сговариваясь, в 2 ночи говорите друг другу самую романтическую фразу "Может пойдем, поедим?" И идете на кухню есть и болтать. Это же фантастически прекрасно. Или пить кофе, смотреть клипы по телику и лениво перемывать кости звездам. Сомнительное, вроде, занятие, но только если обычно в это время у вас нет обязательного "патриотического воспитания". Алексей Навальный
По его словам, впервые за длительное время ему удалось обнять родных.
Ну и уж не говоря о том, что впервые за много месяцев общаешься с родными без решеток и стекол. Можешь обнять жену, детей, родителей и брата. Когда можешь сделать в любую секунду - ничего особенного. А вот проведите мысленно эксперимент, что лишились этого - сразу потянет обниматься. И я совсем не хотел писать банальный дурацкий пост в стиле: "Позвоните родителям". Но, типа, да. Позвоните. И на семейный обед сходите. И пойдите с женой/мужем есть в 2 ночи. И обнимайтесь при каждой возможности. Алексей Навальный
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В свою очередь Юлия Навальная рассказала, как проходит длительное свидание в российской тюрьме.
Посидела немного в тюрьме. Так круто! Длительное свидание с заключенным в российской тюрьме идет три дня и устроено оно так:
- приезжаешь и привозишь с собой кучу продуктов, предварительно узнав у мужа, по какой еде он скучает больше всего;
- поэтому в сумках твоих много всего. От кастрюли готового щавелевого борща до пакета с вишней;
- охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя;
- потом раздевают, осматривают и обыскивают;
- заводят в коридор, где несколько комнат и кухня, - написала она на своей странице в Instagram.
По ее словам, "в покровской колонии это все очень приличного вида и похоже на двухзвездочную гостиницу, даже картины на стенах висят".
Ну а потом заводят очень похудевшего, загорелого улыбающегося мужчину в тюремный робе - это твой муж. И в таком закрытом пространстве с комнатами для свиданий и кухней вы проводите три дня. Прямо как в песне - "три счастливых дня было у меня". Правда, счастливых. Никаких стекол и решеток. Любимый человек рядом. Протягиваешь руку и дотрагиваешься, все еще немного удивляясь, что никто не пытается помешать. Через три дня все заканчивается, и мужа снова переодевают в робу и уводят. В этот момент очень хочется его отбить, но из оружия - только пустая кастрюля из-под борща. Я очень рада, что наконец-то попала на свидание к Алексею, а вам всем он передавал огромный привет. Юлия Навальная
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