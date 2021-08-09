Внесены изменения в правила прикомандирования госслужащих РК

Опубликовано постановление правительства Казахстана от 4 августа 2021 года №514 "О внесении изменений в постановление правительства РК от 17 ноября 2017 года № 755 "О некоторых вопросах прикомандирования государственных служащих и персонала дипломатической службы", передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Теперь в Правилах прикомандирования государственных служащих из иных государственных органов к загранучреждениям РК используются следующие понятия:

направляющий государственный орган – государственный орган Республики Казахстан, направляющий государственного служащего в порядке прикомандирования на работу в загранучреждение РК; уполномоченный орган – уполномоченный государственный орган РК в сфере внешней политики; прикомандированный государственный служащий – государственный служащий, направленный на работу в порядке прикомандирования в загранучреждение РК.

Порядок деятельности прикомандированных государственных служащих в загранучреждениях РК, анализа результатов их деятельности, рассчитываемых на основании ключевых показателей эффективности, а также представления ими отчетности определяется приказами направляющих государственных органов по согласованию с уполномоченным органом.

Ключевые показатели эффективности должны содержать индикаторы достижения целей и подлежат утверждению не позднее одного месяца со дня направления прикомандированного государственного служащего в загранучреждение РК.

Направляющий государственный орган представляет в уполномоченный орган обоснованное письмо с предложением о прикомандировании к загранучреждению РК государственного служащего, соответствующего требованиям.

Уполномоченный орган в срок не более пятнадцати рабочих дней проводит проверку документов и собеседование с кандидатом к прикомандированию для определения уровня подготовки и соответствия требованиям.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.