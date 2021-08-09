В Алматы горело Бурундайское кладбище, передает zakon.kz.

В Сети появилось видео пожара на Бурундайском кладбище. На нем видно, как горят могилы.

В ДЧС Алматы сообщили, что в 12:30 в Индустриальной зоне около кладбища произошло загорание сухостоя предварительно на площади 1,5 га. Для тушения использовались ранцевые огнетушители "Ермак" и шанцевые инструменты (хлопушки и лопаты).

Пожар локализовали в 14:28, ликвидировали в 15:11.

В ДЧС просят жителей Алматы отказаться от разведения костров, курения, сжигания сухой травы и стерни. Пожарные отмечают, что сейчас в городе высокая пожарная опасность.