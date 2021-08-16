Война в Афганистане закончилась - талибы

Талибан объявил войну в Афганистане оконченной. Об этом сообщил официальный представитель политического офиса Талибана Мухаммед Наим, передает zakon.kz.

Мухаммед Наим в интервью телеканалу Al Jazeera сообщил, что в ближайшее время станет известна форма правления нового правительства Афганистана.

Слава Богу, война в стране закончилась. Мы достигли того, к чему стремились, а именно свободы нашей страны и независимости нашего народа. Мы не позволим никому использовать наши земли для нападения на кого-либо, и мы не хотим причинять вред другим, - заявил он.

Отмечается, что Кабул охватила паника и страх после того, как столицу захватил Талибан (признан террористическим и запрещен в Казахстане), а западные страны поспешили эвакуировать своих граждан. Сотни афганцев наводнили кабульский аэропорт в надежде покинуть страну.

Ранее стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Считается, что глава государства вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности направился в Таджикистан. Другие источники называют Узбекистан и Оман.

После этого талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и теперь намерены из него объявить о возвращении государству прежнего названия.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан обеспокоен ситуацией в Афганистане. Он поручил принять меры для обеспечения безопасности наших граждан и дипломатов, находящихся в ИРА. В МИД Казахстана опровергли информацию о том, что страна готовится принять афганских беженцев.

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